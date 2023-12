Goran Dragic annuncia il ritiro con un evento molto particolare

Goran Dragic ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal basket giocato.

Il giocatore sloveno ha fatto sapere che ad Agosto 2024 giocherà la sua ultima partita in un evento appositamente organizzato. Si tratterà di uno spettacolo di due giorni che si svolgerà a Lubiana. Dragic stesso giovedì 4 Gennaio, nella capitale slovena, terrà una conferenza stampa per svelare tutti i dettagli. A sostenerlo nell’iniziativa anche il consiglio comunale della città. Il ricavato della vendita dei biglietti verrà donato in beneficienza tramite la Fondazione creata dallo stesso Dragic.

Il capitano della Slovenia campione d’Europa 2017 è rimasto free agent dopo una stagione con pochissime presenza in maglia Milwaukee Bucks. In estate si era parlato di un suo ritorno agli Heat ma finora la cosa non è andata in porto. Dragic al momento continua a vivere a Miami ed era intenzionato a giocare ancora per un anno ma al momento nessuna trattativa si è concretizzata. Probabile, perciò, che resti fermo per tutta la stagione per poi ritirarsi appunto con la serata di addio del prossimo Agosto.

Fonte: SIOL