RJ Barrett è contento che non ci siano tifosi Knicks al Madison Square Garden

I New York Knicks, insieme a tutte le altre squadre NBA, non avranno tifosi presenti nell’arena in questo inizio di stagione a causa del COVID-19. Anche se è una situazione spiacevole in cui trovarsi, RJ Barrett crede che potrebbe avvantaggiare i Knicks.

“In realtà non avere fan potrebbe essere un vantaggio per noi. Se fossimo una contender, entrare al Garden, con tutti quei tifosi, ci invoglierebbe ancora di più a fare una grande partita. Entrare lì senza tifosi in realtà potrebbe essere un vantaggio in questo momento”.

Vedendo che i tifosi dei Knicks continuano a tifare per una franchigia che delude anno dopo anno, è evidente che siano dei fedelissimi. Tuttavia, allo stesso tempo, i giocatori di altre squadre amano giocare al Madison Square Garden, il che è un aspetto positivo per New York perché è più facile portare superstar nella “Grande Mela”.

Fonte: New York Post

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.