Rudy Gobert sta diventando un tiratore?

Immagini che mandano in estasi i tifosi dei Minnesota Timberwolves. Vengono direttamente dal ritiro della Francia e ritraggono Rudy Gobert tirare (e segnare) da tre punti.

Un breve video pubblicato dalla federazione francese e ripreso da tanti media americani fa volare i supporters dei Timberwolves. Le immagini immortalano uno shoot around della Francia con Rudy Gobert che tira da tre punti, dalla posizione di guardia sinistra.

Un inaspettato 4/4 per il centro francese che finora non ha mai segnato una tripla in NBA nei 14 tentativi effettuati durante tutta la sua carriera. Potrebbero essere solo episodi ma già vedere Gobert allenarsi e segnare da certe distanze stuzzica i tifosi di Minnesota.

Rudy Gobert just casually knocking down threes 👀 Fun fact: Gobert is 0-of-14 from three in his career. (via @FRABasketball)pic.twitter.com/aFvtvYLOfK — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 31, 2023

La linea da tre punti della NBA si trova mezzo metro più indietro rispetto alle regole FIBA ma in questo breve video Gobert sembra davvero tirare con una fluidità mai vista prima. Che il centro transalpino possa ripresentarsi all’avvio della prossima stagione con il tiro da tre punti nel suo bagaglio tecnico? A Minneapolis lo sperano tutti.

Foto: FIBA