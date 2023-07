Karl-Anthony Towns ha dichiarato con fermezza che giocherà per la Repubblica Dominicana alla FIBA Basketball World Cup anche contro l’Italbasket.

La stella dei Minnesota Timberwolves ha postato su Instagram un videomessaggio in cui annuncia la sua intenzione.

“Come va, gente? Mi presento velocemente con una grande, grande, grande notizia. Sono così orgoglioso di poter dire che presto indosserò la maglia e rappresenterò di nuovo le mie radici, la Repubblica Dominicana.

È sempre stato più importante del gioco: rappresentare il paese di mia madre, il mio paese, la Repubblica Dominicana.

Non vedo l’ora di indossare di nuovo la maglia e di giocare una fantastica Coppa del Mondo FIBA di basket. Ci vediamo in campo. Ci vediamo nelle Filippine”, ha detto Towns.

Recentemente è stato inserito nella lista preliminare dei convocati per la Repubblica Dominicana, quindi la sua dichiarazione sarà rassicurante per i tifosi che non vedono l’ora di vederlo giocare in nazionale per la prima volta dalla FIBA AmeriCup 2013.

La buona notizia è anche che Lester Quinones, giocatore dei Golden State Warriors con un two-way contract con i Santa Cruz Warriors, si è unito al ritiro della nazionale nel Paese.

La Repubblica Dominicana di Towns giocherà nel Gruppo A con Filippine, Angola e Italbasket.

