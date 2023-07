Nelle ultime stagioni l’Olimpia EA7 Milano è tornata a livelli che mancavano da diversi anni in EuroLega e una parte del merito va anche a Kaleb Tarczewski.

Il centro americano classe 1993 non è stato determinante come Sergio Rodriguez, Shavon Shields o Kyle Hines però il suo l’ha sempre fatto e ha stabilito un paio di record in questi anni.

Per prima cosa Tarczewski è il giocatore con più presenze in EuroLega nella storia dell’Olimpia EA7 Milano. Il motivo in verità è abbastanza semplice: è arrivato nel marzo 2017 a Milano e solo in quell’anno la massima competizione per club ha introdotto la regular season, quindi si giocano molte più gare rispetto alle vecchie formule di EuroLega.

Nei 156 match disputati, ha messo a referto ben 88 stoppate, nessuno ha fatto meglio di lui in tutti quegli anni. Non è riuscito a strappare più rimbalzi di tutti perché a guidare la classifica c’è Nicolò Melli con 660, che aveva già giocato a Milano.

Insomma, seppure non stiamo parlando di Mike D’Antoni o Cesare Rubini, Tarczewski ha scritto una parte di storia dell’EA7 Milano in EuroLega. Naturalmente sono tutti record a oggi, in futuro Nicoló Melli può superarlo in entrambe le voci statistiche.

