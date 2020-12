Russell Westbrook probabilmente non giocherà i back-to-back nemmeno in questa stagione

Come avvenuto l’anno scorso a Houston, probabilmente Russell Westbrook salterà le seconde gare nei back-to-back anche in questa stagione: ad annunciarlo è stato poco fa coach Scott Brooks. La point guard, arrivata nelle scorse settimane agli Washington Wizards, non giocherà nemmeno stanotte nella prima partita di preseason della sua squadra contro Brooklyn.

Sia Westbrook che Bradley Beal saranno assenti contro i Nets perché tenuti a riposo.

