Saliou Niang, numeri da MVP all’esordio in EuroLega con la Virtus Bologna contro il Real Madrid

La Virtus Bologna ha inaugurato la sua stagione di EuroLega 2025/26 con una vittoria sorprendente contro il Real Madrid, grazie a una prestazione straordinaria di Saliou Niang, autore di un debutto da MVP. La squadra italiana si è imposta con il punteggio di 74-68, confermando la propria competitività in Europa.

Saliou Niang protagonista: numeri da MVP

Al suo primo match in EuroLega, Saliou Niang ha impressionato con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist, registrando un PIR (Performance Index Rating) di 16, il più alto della partita, superando anche giocatori di fama internazionale come Facundo Campazzo del Real Madrid.

La prestazione di Niang ha evidenziato non solo la sua capacità realizzativa, ma anche l’impatto complessivo sul gioco della squadra, con una presenza solida sia in attacco che in difesa.

Virtus Bologna sorprende il Real Madrid

La Virtus ha gestito la partita con grande intensità e strategia, riuscendo a contenere i talenti del Real Madrid e a portare a casa una vittoria importantissima in EuroLega. La combinazione di energia ed esperienza dei giocatori di Bologna ha fatto la differenza nei momenti chiave del match.

Niang, al suo debutto in Europa, è stato il simbolo della determinazione della Virtus, dimostrando di poter diventare un giocatore chiave nella competizione.

Impatto e prospettive per la Virtus Bologna in EuroLega

Questa vittoria contro una delle squadre più forti del continente rappresenta un segnale positivo per la Virtus Bologna e per i tifosi italiani. Con Saliou Niang in grande forma, la squadra può puntare a consolidarsi come protagonista in EuroLega 2025/26.

Il giovane talento ha mostrato di poter reggere la pressione dei grandi palcoscenici europei, aprendo scenari interessanti per il futuro della Virtus e per la sua carriera internazionale. Speriamo possa continuare così, anche per la Nazionale Italiana, come dimostrato anche quest’estate.

