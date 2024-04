Scafati, patron Longobardi FURIBONDO e Boniciolli rischia un CLAMOROSO esonero

Clima tesissimo a Scafati. Nonostante la salvezza raggiunta con largo anticipo, fa discutere il pesante ko interno (74-99) con Sassari nell’ultima uscita casalinga della stagione.

Una Givova arrendevole ora vive una situazione simile a quella vissuta dalla stessa Dinamo nelle scorse settimane. A fine gara il general manager Alessandro Giuliani si è scusato pubblicamente con i suoi tifosi.

Sono qui a riferire le parole di patron Longobardi. Ci scusiamo con i tifosi per quella di stasera che doveva essere una festa, invece non lo è stato, perché squadra e staff non hanno dato quello che ci si attendeva in occasione di quest’ultima partita casalinga contro Sassari. È vero che abbiamo raggiunto con anticipo l’obiettivo salvezza, ma è altrettanto vero che avremmo voluto superare quota 24 punti che avevamo fatto lo scorso anno. Non parlo di parte tecnica perché non mi compete. Ci dispiace aver offerto questo spettacolo in occasione dell’ultima apparizione casalinga stagionale.