LeBron ha giocato la sua ultima gara con i Lakers? La sua risposta ENIGMATICA PREOCCUPA L.A.

Questa notte i Los Angeles Lakers di LeBron James hanno perso in gara-5 contro i Denver Nuggets e sono stati così eliminati dalla corsa playoff, ancora una volta da un game winner di Jamal Murray.

Dal momento esatto in cui è suonata l’ultima sirena, tutti quanti hanno iniziato a interrogarsi sul futuro di LeBron James, che mai come oggi sembra essere lontano dai Los Angeles Lakers. In conferenza stampa di certo il King non ha fatto nulla per stemperare i rumors perché ha risposto in questo modo alla domanda che gli hanno fatto:

Pensavi che stasera sarebbe stata la tua ultima partita con i Lakers?

LeBron James: “Non risponderò.“

Was there any thought that tonight was your last game with the Lakers? LeBron James: “I’m not going to answer that.” pic.twitter.com/tOySUdsmbI — Ben Golliver (@BenGolliver) April 30, 2024

Non dice né sì né no. Non fa nemmeno la dichiarazione di facciata dove dice che deve pensarci. Preferisce non rispondere, dribblando la domanda come il miglior Kyrie Irving in penetrazione contro la difesa dei Clippers, a proposito di Los Angeles.

Saranno sicuramente settimane caldissime in California. Probabilmente – o quasi sicuramente – LBJ uscirà dal suo contratto, ma questo non vorrà per forza dire addio ai Lakers. Però il King vuole almeno il quinto anello e questa squadra non può assolutamente permettergli di vincerlo.

Leggi anche: Italbasket, Marco Belinelli: “Nazionale? Ho altre priorità…”