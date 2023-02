Scontro spaventoso con Jayson Tatum, infortunio per Jaylen Brown

Infortunio dalla dinamica abbastanza singolare per Jaylen Brown dei Boston Celtics. A causarlo il compagno di squadra Jayson Tatum.

Accade tutto nelle battute conclusive del secondo quarto della sfida fra i Celtics e i Philadelphia 76ers, poi vinta da Boston 106-99 con una prova molto convincente.

Dopo un tiro sbagliato dall’angolo, Brown segue la palla nel tentativo di prendere il rimbalzo d’attacco ma dal lato debole arriva anche Tatum che raccoglie il pallone prima del compagno e lo colpisce inavvertitamente con una gomitata al volto.

Jaylen Brown and Jayson Tatum collide towards the end of the half and JB heads to the locker room #PHIvsBOS pic.twitter.com/Kf1Yn0Z7pO

