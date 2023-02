L’opinione di Kyrie Irving sul passaggio di Kevin Durant ai Phoenix Suns è destinata a far discutere

Kyrie Irving e Kevin Durant hanno lasciato, a distanza di poche ore, i Brooklyn Nets.

Irving è andato ai Dallas Mavericks e ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo sulla sua ex squadra. Durant poco dopo è finito ai Phoenix Suns, l’ex compagno ha commentato questa operazione e ancora una volta non è stato benevolo nei confronti dei Nets.

Sono contento che anche lui se ne sia andato via, prego affinché sia felice e stia bene. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo parlato tanto del nostro futuro, c’era tanta incertezza. Non si è mai arrabbiato per le mie decisioni, abbiamo sempre tentato di capirci e crescere insieme, come fratelli. Le cose in NBA cambiano rapidamente, entrambi stiamo invecchiando. Sono contento che siamo nella stessa Conference, potremo vederci e affrontarci spesso, amo competere a certi livelli.