I Boston Celtics stanno provando a cedere Danilo Gallinari

Danilo Gallinari potrebbe lasciare i Boston Celtics senza aver giocato neanche una partita con la loro maglia.

I Celtics sono saldamente al comando della Eastern Conference e sembravano destinati a non effettuare movimenti nei pressi della trade deadline, che scatterà fra poche ore.

In realtà, però, a Boston avrebbero deciso di tentare di puntellare il roster con un innesto sotto canestro, il settore dove i Celtics sembrano meno attrezzati, specialmente in prospettiva di un aumento della fisicità dei match durante i playoff.

Ecco perché avevano presentato un’offerta a San Antonio per Jakob Poeltl ma gli Spurs hanno preferito accettare la proposta dei Toronto Raptors, rispedendo l’austriaco in Canada.

L’altro nome caldo per i Celtics, perciò, sarebbe Mo Bamba. Boston offrirebbe Gallinari e Payton Pritchard (e magari qualche scelta) per il lungo dei Magic e l’operazione si incastrerebbe perfettamente dal punto di vista salariale, visto che i due giocatori di Boston guadagnano complessivamente quanto quello di Orlando.

Non convincono però i protagonisti della trade, da una parte e dell’altra. Pritchard e Gallinari non sembrano adatti al progetto giovane di Orlando, anche se il primo andrà in scadenza a fine anno (ha una team option) mentre il Gallo ha una player option a suo favore a fine anno e potrebbe non esercitarla per andare in un’altra contender, dopo esseri ristabilito dall’infortunio. I Magic, dunque, potrebbero così ritrovarsi con un po’ di spazio salariale a fine anno. Bamba, dal canto suo, non sembra avere l’esperienza necessaria per essere affidabile in un contesto di post season ma va detto che non sembrano esserci giocatori raggiungibili migliori di lui.

In sostanza, gli elementi sul piatto della bilancia non sono ideali per nessuna delle due parti ma le cose potrebbero incastrarsi ugualmente.