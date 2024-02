Scottie Pippen lancia la SUA versione di “The Last Dance”

The Last Dance è uno dei docu-film sullo sport di maggior successo.

Uscito su Netflix durante il periodo del lockdown, ha fatto record di visualizzazioni raccontando la storia degli ultimi Chicago Bulls di Michael Jordan. Molti, però, hanno criticato la ricostruzione delle vicende, ritenute troppo filtrate dalla visione di MJ.

Fra questi Scottie Pippen che ha scritto un libro, Unguarded, per raccontare la sua visione dei fatti e ora ha pensato di trasporla anche in uno spettacolo teatrale. L’evento si chiama No Bull Tour, è prodotto in collaborazione con la NBL australiana e proprio nel Paese oceanico vedrà la luce. Gli appuntamenti, infatti, sono previsti per domani in Tasmania per poi toccare Sidney e Melbourne.

Al fianco di Pippen ci saranno due ex compagni, ognuno dei quali protagonisti di uno dei threepeat dei Bulls negli anni Novanta. Per il primo ciclo ci sarà Horace Grant e per l’altro Luc Longley.

In particolare Grant ha ribattezzato gli spettacoli “No Bullshit Tour” e per questo ci aspettiamo che risponda per le rime alle accuse di essere stato la “talpa” dello spogliatoio. Staremo a vedere se la rappresentazione sarà scoppiettante come ci aspettiamo e se genererà reazioni anche negli Stati Uniti.