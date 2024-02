Luca Banchi batte (ancora) Sergio Scariolo: la Lettonia supera la Spagna con il suo Lomazs

Per la seconda volta nel giro di un anno, dopo il Mondiale di settembre, Luca Banchi ha la meglio su Sergio Scariolo con le rispettive Nazionali. Nella prima gara di qualificazioni ad EuroBasket 2025 l’attuale coach della Virtus Bologna, con la sua Lettonia, ha inflitto una sconfitta a domicilio al suo predecessore sulla panchina delle V Nere, che allena invece la Spagna, nel match che segnava il ritorno in campo di Ricky Rubio dopo diversi mesi di assenza.

La Lettonia ha vinto 75-79 a Saragozza contro la Spagna e il miglior marcatore dei baltici è stato Rihards Lomazs, guardia ingaggiata proprio da Bologna a stagione in corso, un giocatore che Banchi conosceva bene grazie alla Nazionale.

La squadra granata ha disputato fin da subito un ottimo primo quarto, chiuso 14-23. La Spagna ha poi accorciato nel secondo periodo tornando a -3, prima che tre triple consecutive lettoni (due di Timma, una di Lomazs) riportassero 12 punti di divario tra le due formazioni. I primi punti di Rubio sono arrivati dalla lunetta, con meno di un minuto da giocare nel primo tempo: il playmaker per quasi tutta la partita non ha trovato ritmo, limitandosi a servire i compagni come spesso ci ha abituati in carriera. Il secondo quarto si è concluso con un parziale spagnolo per il nuovo -3, cancellato da un break di 0-6 lettone in apertura di secondo tempo. La Spagna è tornata più volte a contatto fino al pareggio 57-57 realizzato da Brizuela a pochi secondi dalla sirena del terzo periodo. Gli iberici sono anche andati a +1 nei primi minuti del quarto quarto, con la Lettonia capace però di rispondere colpo su colpo e di ritrovare il +5 con una tripla di Lomazs. Nel finale, con il risultato in bilico, si è finalmente visto anche Rubio: 7 punti nel finale per la Roja, che però si è dovuta arrendere di fronte all’ennesima tripla di Lomazs per il +5 a 45” dalla fine. I tiri liberi di Timma nonostante un pasticcio di Kurucs (fallo su tiro da 3) hanno fatto il resto.

Per Lomazs alla fine il game-high di 18 punti con 4/5 da tre punti. L’esordio di Rubio si chiude con 11 punti e 5 assist in 20′. Qui per i tabellini completi.

