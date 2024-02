Vi ricordate Zach LeDay? È diventato azero… E anche Keenan Evans pensa al Caucaso

Non si ferma il fenomeno della “campagna acquisti” delle varie nazionali di basket.

L’ultimo passaporto improbabile, in ordine temporale, è quello di Zach LeDay, divenuto azero. Dopo circa un anno dall’avvio dell’iter, l’ala del Partizan potrà giocare questa finestra delle qualificazioni FIBA con l’Azerbaigian. Esordirà stasera contro la Svizzera e poi affronterà il Kosovo nelle Pre-Qualificazioni al Mondiale 2027.

L’ex Olimpia però potrebbe avere presto un compagno per una parte del viaggio verso il Caucaso. Si tratta di Keenan Evans, stella dello Zalgiris, che sta ricevendo il corteggiamento di ben due federazioni. La prima è la Georgia che negli ultimi anni ha spesso utilizzato giocatori passaportati, la seconda è la Polonia. Il diretto interessato ha parlato chiaramente delle proposte ricevute ma al momento non le sta prendendo troppo seriamente in considerazione. Ha dichiarato, però, che in futuro potrebbe valutare davvero la cosa, parlando in maniera schietta dei vantaggi del nuovo passaporto per la sua carriera.

Nuovo materiale all’orizzonte per la nostra rubrica sui “passaporti fantastici”.