Scudetto a Milano, Nicolò Melli: “Vittoria meritata ma sette gare sono troppe”

L’Olimpia Milano vince lo Scudetto battendo la Virtus Bologna in gara 7 al Forum.

Queste le parole di Nicolò Melli ai microfoni di Eurosport dopo la gara decisiva.

Sono successe tantissime cose fra lo Scudetto dello scorso anno e questo. Complimenti alla Virtus Bologna per questo testa a testa che si è protratto fino alla fine, ci rende ancora più felici di aver vinto. Ci meritiamo questo successo perché siamo rimasti sul pezzo nonostante i risultati, non abbiamo mai “svaccato”, il nostro duro lavoro è stato ripagato. Sono felice per i tifosi, per me che vinco da capitano e per la terza stella di questo club, sento davvero molto mia questa maglia. Non sono commosso, semplicemente felice e stanco. Faccio un appello: il prossimo anno torniamo alla serie con cinque partite, sette sono troppe.