Scudetto all’Olimpia Milano, Datome: “Serie bellissima con avversari fortissimi”

Gigi Datome, autentico dominatore di gara 7, commenta la vittoria dello Scudetto dell’Olimpia Milano ai microfoni di Eurosport.

Io sono MVP solo dell’ultima partita, precisiamolo. Una serie bellissima da vedere e da giocare, come quella dell’anno scorso. Un titolo che assume ancora più valore perché conquistato contro avversari fortissimi, bravi noi ma è un piacere giocare di così alto livello, decise dai dettagli. Per noi è stata un’annata difficilissima, bello vincere lo Scudetto con questi tifosi e questa storica società. Sono felice perché vivo per queste partite, così come i miei compagni, un’ansia incredibile, si fatica a dormire da due settimane ormai. Oggi qui ci sono tante persone che mi vogliono bene erano presenti e sono ancora più contento di poter di festeggiare con loro.