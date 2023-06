GARA-7 È DI MILANO! L’Olimpia vince lo Scudetto numero 30 contro una Bologna che non entra mai in partita

Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 67-55

(21-9; 17-20; 10-5; 19-21)

L’Olimpia Milano vince gara-7 con un Gigi Datome d’altri tempi contro una Virtus Bologna che non entra mai realmente in partita. MVP indiscusso del match il #70, che sembrava tornato ai tempi del Fenerbahce o della Virtus Bologna. Questo è lo Scudetto numero 30 della storia dell’Olimpia Milano, che dalla prossima stagione potrà mettere sulle magliette la terza stella.

Il primo quarto è stato a dir poco a senso unico: Milano segna e difende, Bologna sbaglia e non riesce a fermare l’impeto offensivo dei padroni di casa, sospinta dal pubblico del Mediolanum Forum di Assago. A 2:24 dal suono della prima sirena il risultato è di 15 a 6 per l’Olimpia. La situazione non cambia nei 144 secondi successivi e a fine primo periodo siamo sul 21 a 9.

L’inizio della seconda frazione di gioco è eguale a tutto il primo quarto: c’è solo Milano in campo. Al giro di boa le Scarpette Rosse conducono 31 a 15. La Virtus prova a mettersi a posto e, di riffa o di raffa, torna ad avere meno di 10 punti di distanza. Praticamente sulla sirena della fine del primo tempo Tornik’e Shengelia riceve lo scarico di Daniel Hackett e sigla il -9: 38 a 29.

Al ritorno dagli spogliatoi non si segna praticamente mai e questo chiaramente va tutto a vantaggio dei padroni di casa. Diciamo che le partite spettacolari sono altre. 10 a 5 nel terzo quarto in totale. Già, 5 punti per la Virtus in 10 minuti. Non è un errore. Davvero 5 punti. Coach Sergio Scariolo le prova tutte e si mette anche a zona ma Pippo Ricci punisce questa sua scelta e sigla la tripla del +14: 48 a 34.

Gli ultimi 10 minuti sono una passerella per l’Olimpia Milano che non dilapida il vantaggio accumulato, con un Datome che sembra ringiovanito di 10 anni. Alla fine l’EA7 Emporio Armani Milano vince 67 a 55.

Milano: Melli 4, Baron 11, Napier 8, Shields 10, Hines 8, Tonut 0, Ricci 6, Biligha 0, Hall 2, Baldasso NE, Datome 16, Voigtmann 2. All. Ettore Messina.

Bologna: Pajola 3, Shengelia 13, Hackett 7, Ojeleye 5, Cordinier 6, Mannion NE, Belinelli 0, Jaiteh 5, Mickey 5, Camara NE, Teodosic 10, Abass 0. All. Sergio Scariolo.

