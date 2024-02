Sembra che abbiamo i 4 partecipanti allo Slam Dunk Contest

Non è ancora ufficiale, ma secondo Shams Charania i partecipanti al prossimo Slam Dunk Contest saranno Mac McClung, Jaylen Brown, Jaime Jaquez Jr e Jacob Toppin.

A parte Brown, non ci sono quindi superstar tra gli atleti in gara. McClung è il campione in carica, super atleta di 188 centimetri che gioca agli Osceola Magic in G-League. Jaquez Jr è il rookie dei Miami Heat, tra le migliori matricole della stagione con 13.1 punti di media. Infine Jacob è fratello di Obi Toppin, ha giocato solo 2 partite con i New York Knicks in stagione (3′ totali) passando il resto del tempo in G-League ai Westchester Knicks.