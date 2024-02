Chima Moneke: “Detroit in EuroLega forse farebbe il Play-in”

Dalla notte dei tempi si discute su quale sia il livello dell’EuroLega se rapportato con la NBA, e ad intervalli qualcuno ha anche proposto di disputare annualmente una partita tra i campioni delle rispettive competizioni. Nel dibattito è ora entrato Chima Moneke, uno dei migliori giocatori di questa EuroLega col suo Baskonia.

Moneke ha avuto anche una parentesi in NBA l’anno scorso, da giugno a gennaio, giocando però solo 2 partite con i Sacramento Kings e passando la maggior parte del tempo in G-League prima di tornare in Europa al Monaco. Secondo il lungo ora al Baskonia i Detroit Pistons non avrebbero per nulla vita facile in EuroLega.

“In EuroLega, i Detroit Pistons al massimo sarebbero una squadra da Play-in. Hanno tanti giocatori giovani e vedersela con allenatori europei non sarebbe semplice. Non c’entrano le regole diverse. In NBA segnano 20 punti di media, ma poi vengono qui e le gare durano 40′, non solo il primo quarto. Come ti adatti? Giochi 14′ di media, in NBA 26′. È diverso” ha dichiarato Moneke a HoopsHype.

In questa stagione i Pistons sono la peggiore squadra NBA e una delle peggiori della storia della Lega: hanno un record di 6-43 e hanno perso 28 partite consecutive nei mesi scorsi, stabilendo un nuovo record in una singola stagione.