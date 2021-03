Senza mani e con le protesi alle gambe: Landis Sims beffa il destino e gioca a basket

Sembrerebbe impossibile ma basta guardare le immagini per rendersi conto che non lo è: Landis Sims, 15 anni, gioca tranquillamente a basket con i suoi coetanei e lo fa anche con ottimi risultati. Cosa c’è di strano? Che questo ragazzo dell’Indiana è nato senza la parte finale delle braccia e delle gambe.

Ma questo non è stato un ostacolo insormontabile per lui, che gioca con delle protesi nella parte inferiore del corpo a gestisce il pallone con ottimi risultati nonostante la mancanza delle mani.

Landis frequenta il liceo di Harrison County e non solo gioca con la formazione junior (quella riservata agli studenti dei primi anni) ma è riuscito a ritagliarsi qualche minuto anche nella varsity, la squadra degli alunni più grandi. Ma non c’è solo il basket nella sua vita, visto che sembra essere molto portato anche per il baseball. In passato è stato ospite dei New York Yankees, si è allenato con loro e ha pure firmato un contratto simbolico di un giorno, prendendo parte a una serie di iniziative televisivo per la franchigia newyorkese. Nel suo futuro al college, infatti, Landis Sims pensa proprio di studiare per diventare un reporter del piccolo schermo.

Nel frattempo si gode lo sport: “Adoro quando le persone mi dicono che non riuscirò a fare qualcosa – spiega -, così possono dimostrare che si sbagliano, mi danno ancora più carica. Lo scorso anno alcuni compagni mi chiesero se facessi l’accompagnatore per la squadra di basket perché non pensavano che riuscissi a giocare, invece ho dimostrato di farcela”.

Fonte & Foto: eu.indystar.com

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.