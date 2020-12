Serata da record per il CSKA Mosca e Nikola Milutinov nell’area pitturata di Milano

Il CSKA Mosca ha letteralmente dominato a rimbalzo d’attacco nel match di EuroLega contro l’Olimpia Milano, vinto solamente in overtime.

I russi, infatti, hanno catturato ben 28 palloni sotto il canestro dei lombardi, battendo nettamente il precedente record di 25 detenuto da Malaga e dal Partizan.

Gran parte di questi rimbalzi sono stati raccolti da Nikola Milutinov che ha chiuso a quota 16, da aggiungere ai 17 punti messi a referto. Anche in questo caso polverizzato il primato precedente che era detenuto da tre giocatori, fra i quali Gregor Fucka, a quota 11.

Da sottolineare che entrambi i record non sono stati battuti nel supplementare ma con largo anticipo rispetto alla conclusione del quarto periodo.

Un’altra curiosità statistica riguarda Mike James: il grande ex di serata ha superato la quota dei 2500 punti in carriera in EuroLega alla sua 156ª partita. Più veloce di lui a raggiungere questo traguardo solamente Alexey Shved che ne ha impiegate tre di meno.

