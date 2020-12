Milano sfiora l’impresa con il CSKA, nel supplementare i russi prevalgono sui biancorossi

OLIMPIA MILANO – CSKA MOSCA 87-91 dts

(17-17; 16-22; 25-20; 22-21; 7-11)

Serve un supplementare al CSKA Mosca per avere la meglio di una combattiva Olimpia Milano, in una gara dove i russi hanno prodotto 28 rimbalzi offensivi, ma la stessa Olimpia ha avuto con Hines il libero della vittoria a 0.4″ dal termine, sfruttando comunque i tanti errori al tiro dei primi in classifica. Milutinov con 16 rimbalzi offensivi personali sigla un nuovo record per l’Eurolega, insieme a un discontinuo James e un glaciale Hackett è l’anima del CSKA, bravo a sfruttare la superiorità a rimbalzo nonostante i tanti problemi al tiro (31/85 dal campo per i russi); per Milano ottimo Leday (31 di valutazione) e Shields, Hines bene aldilà del libero sbagliato, mentre gara negativa per Delaney e un Datome fuori dal match fin dall’inizio. Dodicesima di fila per i russi, Milano resta ferma a 9 vittorie invece.

Milutinov apre con 6 punti personali facili facili, Milano con Punter e Datome sta a galla nonostante un’enorme sofferenza a rimbalzo (7-8); dopo il primo vantaggio firmato da LeDay, i russi piazzano il 6-0 che da il massimo vantaggio con Hilliard protagonista, ma l’ingresso di Hines ridà inerzia ai biancorossi, un coast-to-coast clamoroso e un bell’appoggio mandano le formazione al primo miniriposo sul 17 pari. Shields si iscrive a referto col jumper, ma poi arriva il momento di Hackett che con due ottimi canestri (conditi anche da 5 rimbalzi offensivi di fila dei russi) porta il CSKA avanti 23-21 con Messina che ferma la contesa per parlarci su; il solito Shields trova subito la via del canestro, ma un antisportivo di Tarczeswki su Voigtmann permette al CSKA di allungare sul +6, che diventa subito +9 grazie al primo canestro dell’ex James per il 36-27 che da il primo vero strappo al match. Uscita dal timeout buona per Milano, il solito super Hines ne trova 4 di fila e così all’intervallo il CSKA comanda 39-33 con Milano tutto sommato ancora in partita.

Leday con 4 facili apre bene il quarto, ma Shenghelia risponde subito anche lui con 4 punti per rimettere 6 lunghezze tra le compagini, ma poi Milano finalmente trova le prime triple con Leday e Shields per impattare a quota 48. Russi che non si scompongono, 5-0 di James ma l’Olimpia c’è, Punter spara da fuori il meno 2 e poi impatta a quota 53, imitato però poco dopo dal solito James che prima serve Voigtmann e poi trova lo step-back del +4 da 8 metri. L’ultima azione è di Delaney, che trova la prima tripla di serata che vale il 58-59 del 30′ di gioco. E’ il solito Voigtmann a trovare la tripla del +4 in apertura, Punter risponde col piazzato poi ci sono un paio di minuti di errori da ambo le parti, e col CSKA in bonus Milano ne approfitta per avvicinarsi sul 65-66 a 5′ dalla fine. Il Chacho sorpassa per la prima volta per l’Olimpia, ma Hackett con due viaggi in lunetta rimette avanti i russi sul 72-69; Shields trova il canestro veloce, ma James risponde con l’arcobaleno del nuovo +3 quando si entra negli ultimi 2′ del match; Punter commette uno sfondamento banale in uno contro tutti, ma James perde palla e Leday subisce fallo facendo 2/2 per il 77-78 a 39″ dal termine. Timeout CSKA, Milutinov con l’ennesimo rimbalzo va in lunetta ma ne mette solo uno, e Delaney sul versante opposto trova il jumper del pareggio a quota 79 con 11″ da giocare. James subisce un fallo molto dubbio a 2″ dalla fine e infila il primo libero ma spara sul tabellone il secondo, lasciando il tiro a Milano. Minuto Messina, Hines con una magata riceve e si guadagna i liberi, ma anche lui fa solo 1/2 e con 80 pari si va ai supplementari.

James e Leday dalla lunetta aprono il supplementare, poi Kurbanov infila la bomba del +3, Delaney sbaglia e Hackett dall’angolo sigla l’87-82 che porta Messina al minuto. Leday segna subito 2 liberi, poi entrambe sbagliano una conclusione, e Hackett punisce nuovamente per il +6; Punter sbaglia la bomba che condanna Milano, il finale dice 91-87 CSKA dopo 45′ di vera battaglia.

MILANO: Punter 17, LeDay 21, Roll, Rodriguez 4, Tarczewski 1, Biligha, Cinciarini, Delaney 14, Shields 13, Brooks 2, Hines 11, Datome 4

CSKA: Bolomboy 2, Khomenko, James 20, Hilliard 7, Ukhov, Hackett 19, Antonov, Strelnieks 3, Voigtmann 13, Shenghelia 8, Milutinov 17, Kurbanov 2

Foto: CSKA

