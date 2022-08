Sergio Scariolo ha individuato il sostituto di Sergio Llull per la Spagna

La Spagna sostituisce l’infortunato Sergio Llull che non parteciperà agli Europei con la Roja.

Sergio Scariolo non ha ancora annunciato il roster definitivo per Eurobasket ma ha richiamato Alberto Diaz, playmaker dell’Unicaja Malaga. Il coach degli spagnoli ha ritenuto che gli servisse un giocatore in grado di mettere molta pressione sui registi avversari in vista del girone in Georgia. Per questo tornerà Diaz che aveva iniziato la preparazione con la squadra prima di essere tagliato.

🚨 OFICIAL | Alberto Díaz se reincorpora a la concentración de la Selección.#LaFamilia #ModoEuropa #SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 28, 2022

Adesso Scariolo dovrà operare due esclusioni che dovrebbero essere il talentino della cantera del Real Madrid, Juan Nunez e il centro Fran Guerra di Tenerife.