Sergio Scariolo: “Italia pericolosa alle Olimpiadi, alla Virtus mercato con qualche porta in faccia”

Sergio Scariolo, allenatore della Spagna e della Virtus Bologna, ha parlato delle Olimpiadi alle porte e della prossima stagione con le V Nere.

In merito al torneo di Tokyo, il ct delle Furie Rosse riconosce molto credito all’Italbasket.

Poi Scariolo ha svelato dei retroscena sul mercato della Virtus.

Non aspetteremo la free agency NBA perché si rischia di andare oltre Ferragosto, stiamo puntando su giocatore disponibili già adesso. Sto riscontrando un problema che non mi aspettavo: non fare l’EuroLega ci limita, abbiamo preso qualche porta in faccia, anche perché sia Ricci che Melli sono andati a Milano per giocare nel torneo più prestigioso d’Europa. Ora cerchiamo un play capace di creare per gli altri e forte in difesa, poi un lungo completo con predisposizione a difendere il ferro. La formula dell’EuroCup è strana: passano quasi tutte agli ottavi, poi ci si gioca tanto in partite secche. Hanno puntato sul thrilling, per questo pensiamo di aumentare, nel corso della stagione, il numero degli stranieri, pur continuando a dare fiducia agli italiani.