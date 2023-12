D’Angelo Russell sa già come spendere il premio per la vittoria della NBA Cup

Questa notte andrà in scena la finale del primo In-Season Tournament. La NBA, per incentivare i giocatori a impegnarsi, ha messo in palio dei premi in denaro per ognuno degli atleti vincitori.

Ogni elemento della squadra che trionferà stanotte a Las Vegas si porterà a casa 500k dollari. Una cifra esorbitante per i “comuni mortali” ma che impallidisce di fronte agli stipendi NBA. Molti atleti, però, hanno sottolineato l’ammontare del premio, considerandolo un valido incentivo per giocare seriamente.

D’Angelo Russell dei Los Angeles Lakers ha dichiarato che spenderà quei soldi per le sue vacanze.

La crescita del gioco ha fatto sì che ci siano molti più soldi in ballo rispetto al passato. Un premio del genere dà l’opportunità di avere le vacanze estive pagate oppure quelle durante la pausa per l’All Star Game. Anzi, probabilmente con quei soldi riesci a pagarci anche due estati di ferie.

Dichiarazioni del genere stanno facendo molto discutere fra i tifosi e alimentano il vecchio dibattito, in voga più da questa parte dell’Atlantico che negli Stati Uniti, riguardo l’immoralità dei guadagni troppo elevati degli atleti professionisti.

Fonte: Sportando