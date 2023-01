Shaquille O’Neal non è un grande fan di Giannis Antetokounmpo

Non contare la leggenda dell’NBA Shaquille O’Neal tra coloro che credono che la superstar dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, sia uno dei primi cinque giocatori di tutti i tempi.

Durante l’episodio di Inside the NBA di martedì, Candace Parker ha rivelato che “quando tutto sarà stato detto e fatto”, Giannis Antetokounmpo finirà per essere uno dei cinque più grandi giocatori che abbiano mai giocato nell’NBA. Shaq, tuttavia, rispettosamente non era d’accordo con questa opinione.

“Giannis è l’uomo… non lo metto tra i miei primi cinque, ma non lo sto screditando. È uno dei miei giocatori preferiti, è un grande giocatore”.

Where will Giannis rank all-time? 🤔

Giannis Antetokounmpo è facilmente uno dei migliori giocatori della sua generazione questo Shaquille O’Neal lo sa. È un talento di tutti i tempi. Ma Shaq, come forse molti altri appassionati di basket, vorrebbe vedere più successi del The Greek Freak prima di sostituire un nome attualmente nella lista dei primi cinque con Giannis Antetokounmpo.

La buona notizia per Giannis Antetokounmpo è che ha ancora solo 28 anni. Ha già vinto un campionato NBA con i Bucks, un MVP delle Finals NBA, due premi MVP della regular season NBA e sei nomine all’NBA All-Star Game.

