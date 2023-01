Zach LaVine nella storia di Chicago… ma Michael Jordan è INARRIVABILE

C’è Michael Jordan e poi c’è il resto. Questa è una semplice dicotomia di come i giocatori sono classificati nell’NBA in termini di grandezza e questo è il campionato in generale. Quando si tratta di eredità come giocatore dei Chicago Bulls, non c’è dibattito nemmeno sullo status di Jordan come il dio del basket a Windy City.

Guarda la differenza tra ciò che Zach LaVine ha appena ottenuto questa notte contro gli Washington Wizards e ciò che Michael Jordan ha fatto durante il suo periodo con i Bulls tramite ESPN Stats & Info.

Zach LaVine ha segnato 38 punti, ma non è bastato perché i Bulls hanno perso contro gli Wizards 100 a 97. Mercoledì LaVine ha messo a referto la 39esima partita da 35 punti in carriera con i Bulls, la seconda nella storia della franchigia. Michael Jordan ha il massimo della storia di Chicago con 321.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 12, 2023