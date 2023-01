Niccolò Moretti, fratello di Davide e figlio di Paolo, giocherà a Illinois

Un altro Moretti sta per lanciarsi nel mondo del basket professionistico: Niccolò, classe 2004, ha scelto di giocare la prossima stagione al college di Illinois, in Division I NCAA. Niccolò Moretti è fratello di Davide, che a suo tempo intraprese la stessa strada con St. John’s prima di tornare in Italia, e figlio di Paolo, ex giocatore di Verona e Virtus Bologna nonché ex allenatore di Brindisi, Pistoia e Varese, tra le altre.

Moretti junior è un playmaker che due anni fa aveva esordito in Serie A2 con Biella, giocando 17 partite e segnando 0.4 punti di media. Nella passata stagione si era già trasferito negli USA per l’ultimo anno di liceo, giocando per la DME Academy. In quella in corso invece sta giocando con la NBA Global Academy in Australia. La scorsa estate, con la Nazionale U18, aveva segnato 9.0 punti di media con 3.3 assist ad EuroBasket. Dal prossimo anno si misurerà con un college prestigioso, che nelle ultime due stagioni si è qualificato per il Torneo NCAA del quale fu finalista nel 2005.