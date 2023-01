Butler ha aiutato Miami a realizzare una partita MAI VISTA PRIMA in NBA

Questa notte contro gli Oklahoma City Thunder, i Miami Heat sono stati una squadra a corto di personale. Con Bam Adebayo, Tyler Herro e Kyle Lowry fuori (tra sette giocatori infortunati in totale), il peso della squadra di Miami era tutto sulle spalle di Jimmy Butler per portare il fardello offensivo contro Shai Gilgeous-Alexander del Thunder. E possiamo dire che Butler è stato più che all’altezza del compito.

Jimmy Butler ha segnato 35 punti per Miami, sostenuto da una storica notte da 23 su 23 dalla linea della carità che ha portato gli Heat a una vittoria per 113 a 112. Ma non è stato il solo a portare gli Heat alla vittoria con eccellenti percentuali ai liberi. Gli Heat hanno tirato collettivamente 40 su 40 dalla lunetta. E così facendo hanno stabilito il record di partita singola per il maggior numero di liberi realizzati in una partita senza sbagliarne neanche uno come squadra, secondo ESPN Stats & Info.

Gli Heat hanno stabilito un nuovo record NBA nella loro vittoria su OKC, chiudendo 40 su 40 dalla linea del tiro libero.

Avevano bisogno di ogni singolo punto nella vittoria per 112 a 111.

Jimmy Butler ha aperto la strada terminando 23 su 23 dalla linea della carità, raggiungendo Dominique Wilkins con la seconda miglior prestazione di sempre per il maggior numeri di liberi realizzati senza errori nella storia della NBA.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 11, 2023