Shavon Shields rinnova con l’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto di Shavon Shields fino al 2023.

“Sono felice e grato all’Olimpia per avermi dato l’opportunità di rimanere qui altri due anni… Insieme “, dice Shavon Shields. “Eravamo certi di aver scelto il giocatore e la persona giusta in Shavon Shields, i fatti sono stati pari alle aspettative e per questo in anticipo sulla scadenza siamo felici di poter dire che Shavon continuerà a far parte del nostro progetto”, dice il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos.

Nella sua prima stagione a Milano, Shavon Shields ha vinto la Supercoppa segnando 10.2 punti per gara e ha vinto la Coppa Italia. A Monaco in Euroleague ha segnato a nove secondi dalla fine la tripla della vittoria. Contro il Bayern in Gara 5 dei playoff di EuroLeague ha stabilito il suo primato di 34 punti. In quella gara ha fatto anche 41 di valutazione, record personale come gli 11 tiri liberi a segno, ed è stato nominato MVP della settimana in EuroLeague. Ha chiuso la stagione con 13.8 punti di media, 4.0 rimbalzi, il 43.2% da tre ed è stato incluso nel secondo quintetto della competizione. Nel campionato italiano ha stabilito i propri primati di punti (35), triple (sette) e valutazione (37).

