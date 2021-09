Il centro anti doping della NBA monitora anche Instagram

La NBA è sempre stata all’avanguardia per quanto riguarda la lotta al doping. Adesso però sembra quasi che la lega stia iniziando a monitorare con grande attenzione anche i social.

Almeno così potrebbe sembrare se si fa riferimento al caso di De’Aaron Fox. La guardia dei Sacramento Kings sta lavorando molto sul suo fisico durante la off-season e ha mostrato i progressi attraverso una foto pubblicata su Instagram. Molti dei suoi amici hanno scherzato nei commenti, dicendogli di aspettarsi un controllo a breve.

E così è stato, stando a quanto postato dalla fidanzata di Fox, la quale ha pubblicato lo screenshot di un messaggio ricevuto dalla NBA. Il centro anti-doping della lega, infatti, ha voluto sottoporre il giocatore a un test.

Coincidence? 🤔@swipathefox got hit with a drug test after posting these workout photos 😅

(via @Cee_Caldwell) pic.twitter.com/s53o1M9iJz

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 7, 2021