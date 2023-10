Shengelia DOMINANTE: MVP del 3° turno di EuroLega

Il premio di MVP del terzo turno di regular season di EuroLega è andato a Tornike Shengelia della Virtus Segafredo Bologna. L’ala georgiana è stato annunciata come l’ultimo MVP del girone da Euroleague Basketball questa mattina.

Shengelia, 32 anni, ha ottenuto un PIR di 32 nella vittoria contro l’ALBA Berlino al PalaDozza ieri scorso. Ha segnato 26 punti con 9/11 tiri dal campo, oltre a 4 rimbalzi e 3 assist.

Di seguito il comunicato stampa che conferma Shengelia MVP del 3° turno di EuroLega:

“Alla sua 225ª partita in carriera, Tornike Shengelia è tornato tra gli MVP della regular season grazie alla sua leadership nella vittoria casalinga 87 a 76 della Virtus Segafredo Bologna contro l’ALBA Berlino mercoledì scorso. Shengelia ha messo a referto 26 punti, frutto di 8 su 9 tiri da due punti a referto e 7 su 8 tiri liberi a segno, riuscendo a realizzare il suo terzo punteggio più alto in 11 stagioni di Turkish Airlines EuroLeague. Ha aggiunto anche 4 rimbalzi e 3 assist con 0 palle perse e 4 falli subiti. Il suo indice di rendimento di 32 è stato il migliore tra tutti i giocatori del terzo turno e ha spinto la Virtus alla seconda vittoria consecutiva. È la settima volta in carriera che Shengelia si aggiudica il titolo di MVP”.

