Milano si scioglie nel finale dopo un ottimo 1° tempo: il Real dilaga a Madrid

Real Madrid – Olimpia EA7 Milano 88-71

(19-25; 23-17; 25-19; 21-10)

Non lasciatevi ingannare dal risultato: per 30 minuti l’Olimpia Milano è stata più che in partita con il Real Madrid e può recriminare alcuni errori commessi nel primo tempo. E non dobbiamo dimenticarci che questa gara si è giocata in un doppio turno, con una Milano che ha grossi problemi fisici nel reparto esterni, viste le assenza di Maodo Lo e Billy Baron.

Nel primo tempo i ragazzi allenati da Ettore Messina hanno fatto veramente molto bene, sono stati anche a +9 verso la metà del secondo periodo, ma Sergio Llull è stato il solito fenomeno. Ha chiuso con 19 punti, frutto di 5 triple e un ottimo 50% dalla lunga distanza. Peccato per un paio di appoggi sbagliati facilmente dai giocatori Olimpia e poi la tripla sulla sirena di Llull del 42 pari ha cambiato l’inerzia del match.

Al ritorno dagli spogliatoi i madrileni hanno iniziato a difendere molto più forte. Facundo Campazzo ha inoltre disegnato basket, con assist mirabolanti a destra e a manca, tanto da chiudere con 12 punti e 10 assist. Sicuramente hanno inciso e non poco le condizioni fisiche di Milano, con delle rotazioni molto corte ed erano visivamente spremuti dopo la prestazione contro l’Olympiacos. Negli ultimi 10 minuti è sembrata una gara degli Harlem Globetrotters, con l’EA7 che ha fatto non volutamente da sparring partner agli spagnoli. Il Real Madrid ha vinto questo 4° turno con il risultato finale di 88 a 71.

Real Madrid: Causeur NE, Fernandez 3, Campazzo 12+10a, Hezonja 13, Rodriguez 5, Deck 8, Poirier 9, Tavares 8, Llull 19, Yabusele 3, Ndiaye 2, Musa 6. All. Chus Mateo.

Olimpia Milano: Pouthress 4, Pangos 9, Tonut 2, Melli 0, Kamagate 2, Ricci 0, Flaccadori 5, Hall 9, Shields 16, Mirotic 13, Hines 2, Voigtmann. All. Ettore Messina.

