Prima, storica vittoria europea per Tortona: battuta Murcia

Bertram Tortona 78 – Ucam Murcia 74

(22-25; 19-17; 14-16; 23-16)

La Bertram Tortona non sbaglia al suo debutto assoluto in una competizione europea.

La squadra piemontese ha battuto l’Ucam Murcia 78-74. Un’altra serata storica per il team del patron Gavio che continua a scalare le gerarchie del basket italiano e adesso anche continentale. Successo sofferto per la squadra di Ramondino, ritrovatasi sotto anche di 10 punti contro gli spagnoli, autori di un ottimo avvio di stagione. Nell’ultimo quarto la rimonta e il sorpasso, sulle ali di Weems (12) e Dowe (16). In doppia cifra anche Obasohan (15), ci va vicinissimo Baldasso (9).

TABELLINI

Tortona: Dowe 16, Obasohan 15, Weems 12.

Murcia: Ennis e Caupain 14, Radovic 12.

Foto: FIBA