Non c’è 2 senza 3: Polonara ancora accostato alla Virtus Bologna

Virtus Bologna e Achille Polonara è un matrimonio che prima o poi si deve fare. Siamo alla terza volta in 365 giorni che si parla di questa voce dopo il mercato dello scorso anno, il mercato invernale di EuroLega e ora questo.

Leggi anche: EA7 Milano: tantissimi addii ma latita il mercato in entrata

Questa volta a lanciare la bomba è Eurodevotion, ripresa un po’ da tutti i siti internet italiani, a partire da Sportando, passando poi anche da Bologna Basket.

Nei giorni passati si era parlato di un possibile ritorno in Spagna a Vitoria, al Baskonia, per @ilpupazzo33 ma, a quanto pare, la Virtus Bologna non ha intenzione di perdere la possibilità Achille Polonara, vista la carenza di lunghi italiani di un certo livello (nei giorni scorsi si era parlato di Amar Alibegovic per le VuNere).

Di solito si dice che tre è il numero perfetto e in casa Segafredo naturalmente lo sperano perché Achi è un giocatore di alto livello in EuroLega e soprattutto è italiano.

Nei prossimi giorni si capirà se dopo due abboccamenti mancati, il lungo marchigiano arriverà davvero a Bologna. D’altronde non c’è 2 senza 3… e la speranza in casa VuNere è di non arrivare al 4°.