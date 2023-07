Stephen Curry nomina i tre difensori più forti che abbia mai incontrato

Stephen Curry da anni è l’incubo di tutti i difensori che si trovano a marcarlo. Il fenomeno dei Golden State Warriors, però, alcune volte ha avuto vita difficile contro alcuni avversari diretti.

Curry è stato ospite di NBC per promuovere “Underrated”, il documentario a lui dedicato e uscito di recente su Apple Tv. Nel corso dell’intervista ha indicato i migliori difensori che ha mai affrontato, quelli che lo hanno messo maggiormente in difficoltà.

L’unico ancora in attività è Jrue Holiday dei Milwaukee Bucks. Poi Tony Allen, per anni specialista difensivo con le maglie di Boston e Memphis. Il terzo è Ron Artest, contro il quale Curry non ha giocato molto ma senza aver “mai visto mani forti come le sue, mostrargli la palla significava perderla immediatamente”.

“There’s a group of 3 that always a light bulb went off when they’re on the court. Jrue Holiday, Tony Allen and Ron Artest.”

Stephen Curry on the toughest defenders he’s played against.

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 30, 2023