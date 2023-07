Danilo Gallinari col dente avvelenato: “Non vedo l’ora di giocare contro Boston”

Danilo Gallinari è stato un giocatore dei Boston Celtics per un anno, ma non ha mai indossato la maglia biancoverde in partita. La scorsa estate infatti, quando era impegnato con l’Italbasket, il Gallo si è rotto il legamento crociato, in infortunio gravissimo e reso ancora peggiore dai 34 anni (a breve 35) dell’italiano. Il lungo azzurro ha fatto riabilitazione tutto l’anno, ha seguito spesso i compagni in borghese, anche durante i Playoff, e questo processo al momento è ancora in corso. Tant’è che il Gallo è stato lasciato fuori dai convocati di Pozzecco per il Mondiale proprio per questo motivo.

Gallinari ne ha parlato nell’ultima puntata del podcast condotto insieme a suo fratello Federico, “A cresta alta”. Nella clip condivisa dallo stesso giocatore sui social, è presente però anche una evidente frecciatina ai Celtics. Sì, perché dall’anno scorso molte cose sono cambiate e Boston ha ceduto il Gallo agli Washington Wizards il mese scorso, nello scambio che ha portato in biancoverde Kristaps Porzingis. Dalle sue parole, sembra che Gallinari non abbia preso bene il fatto di essere stato “scaricato” dopo un solo anno, tra l’altro passato tutto in infermeria.

“Sono carico a molla, non vedo l’ora di giocare contro Boston. Appena uscirà il calendario metterò una X su tutte le volte che giocherò contro Boston a Boston” ha detto Danilo Gallinari. Qualche settimana fa si parlava anche di un possibile taglio da parte di Washington, ma quella pista sembra essersi raffreddata molto. Probabilmente alla fine il Gallo condividerà il parquet con Jordan Poole, ormai unica stella degli Wizards dopo le partenze estive di Beal e Porzingis, in un team in fase di ricostruzione.