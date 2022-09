Stephen Curry si è laureato, Davidson lo celebra come merita

Un altro traguardo importante per Stephen Curry che si è laureato.

La point guard degli Warriors ha concluso ieri il percorso di studi in sociologia che aveva interrotto per entrare nella NBA. Curry ha studiato a Davidson dal 2006 al 2009 per poi sbarcare fra i pro con la maglia di Golden State.

Qualche tempo fa ha ripreso gli studi e ha completato la laurea. Cerimonia di proclamazione speciale per Curry, visto che è coincisa con il ritiro della sua maglia #30 e l’entrate nella Hall of Fame di Davidson University.

Per me è un giorno pazzesco, studiare e giocare a Davidson è stata la decisione migliore della mia vita. Ho conosciuto una comunità splendida, ho giocato per un uomo straordinario come coach McKillop, ora mi sono laureato ed entro nella Hall of Fame.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wardell Curry (@stephencurry30)