Olimpia Milano, colpo per il futuro: Leonardo Okeke vicinissimo

Leonardo Okeke ha assaggiato per la prima volta la maglia azzurra della Nazionale maggiore quest’estate e in generale è uno dei migliori prospetti italiani, con la possibilità di venire scelto al Draft in futuro. Nella prossima stagione, dopo un anno in prestito in A2 a Casale, sembrava destinato a giocare in Serie A con Tortona. Su di lui però sono arrivate le attenzioni dell’Olimpia Milano, che secondo BasketNews avrebbe trovato un accordo per un pluriennale con Okeke.

Il lungo classe 2003, fratello di David Okeke, andrà subito a Milano dietro pagamento di un buyout verso i club di EuroLega inserito nel contratto con Tortona. Leonardo Okeke non sarà comunque membro del roster di Ettore Messina nella prossima stagione. L’Olimpia lo manderà in prestito: sempre secondo BasketNews, ad oggi l’opzione principale sarebbe quella che porta alla Joventut Badalona, squadra che disputa l’EuroCup.