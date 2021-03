Steve Kerr parla dell’errore imperdonabile di James Wiseman che potrebbe costargli la partita contro i Clippers

Chiamalo un errore da rookie, ma il capo allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non è contento di ciò che James Wiseman non è riuscito a fare durante la pausa per l’All-Star Game. Parlando ai giornalisti mentre si preparano a giocare contro i Los Angeles Clippers, Kerr ha rivelato che Wiseman non si è allenato con la squadra perché ha saltato un test anti COVID-19 durante la pausa. Sebbene non sia chiaro cosa significhi per il rookie degli Warriors e se salterà la partita imminente, il suo allenatore è chiaramente deluso dallo sviluppo.

Steve Kerr soundbite on the James Wiseman missed COVID-19 test during the break pic.twitter.com/XYj40vfMhv — Anthony Slater (@anthonyVslater) March 11, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.