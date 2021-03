Steve Nash inserito nella FIBA Hall of Fame

Steve Nash (Canada), Svetislav Pesic (Serbia) e Alexander Volkov (Ukraine) sono tre delle icone del basket che sono state inserite nella Classe 2020 della FIBA Hall of Fame.

Nash, Pesic e Volkov

La Classe del 2020, che non è stata annunciata fino ad ora a causa della pandemia, comprende in totale 12 icone della pallacanestro globale. La cerimonia ufficiale sarà digitale e si svolgerà il 18 giugno, insieme alla Classe del 2021. Nash, uno dei giocatori più celebrati del Canada, ha guidato la sua nazionale da point guard alla FIBA Basketball World Cup nel 1994 ed è stato capitano della nazionale alle Olimpiadi di Sidney nel 2000.

Pesic ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1982 ed ha ottenuto enormi successi con molti club in Europa. Come coach della nazionale, Pesic ha guidato la Germania al titolo di EuroBasket nel 1993 e la Yugoslavia all’oro sia ad EuroBasket 2001 che alla FIBA Basketball World Cup 2002.

Volkov, figura enorme nello sport ucraino, ha giocato per l’Unione Sovietica che ha vinto EuroBasket 1985 e la medaglia d’oro olimpica a Seoul 1988. Dopo una carriera stellare in Europa, ha giocato in NBA per gli Atlanta Hawks dal 1989 al 1992.

La classe 2020

Le 12 leggende della Classe 2020 provengono da 12 Paesi diversi e possono vantare un totale di 5 ori olimpici e 5 ori mondiali. Per la prima volta nella storia della FIBA Hall of Fame, ci saranno nuovi membri provenienti da Canada, Ungheria, Giappone, Corea del Sud ed Ucraina.

Questa la lista completa della Classe 2020 della FIBA Hall of Fame:

Giocatori/Giocatrici:

Isabelle Fijalkowski (Francia)

Mieczyslaw Lopatka (Polonia)

Steve Nash (Canada)

Agnes Nemeth (Ungheria)

Park Shin-ja (Corea del Sud)

Modestas Paulauskas (Lituania)

Kenichi Sako (Giappone)

Alexander Volkov (Ucraina)

Jure Zdovc (Slovenia)

Allenatori/allenatrici:

Ruben Magnano (Argentina)

Svetislav Pesic (Serbia)

Tara VanDerveer (USA)

La Classe 2021 sarà annunciata giovedì 1 aprile.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.