NBA – I Nets sono stati vicini a ottenere Kelly Oubre Jr alla deadline

In molti si stanno lamentando della grande quantità di talento che i Brooklyn Nets stanno accumulando in queste settimane, a quanto pare però sarebbe potuta essere ancora maggiore: secondo Marc Stein del New York Times, la franchigia bianconera sarebbe stata molto vicina a ottenere Kelly Oubre Jr prima della trade deadline. Non è un segreto che il giocatore, arrivato ai Golden State Warriors la scorsa offseason, potesse partire visto il contratto in scadenza in estate.

Secondo quanto riportato, i Nets avrebbero offerto sicuramente Spencer Dinwiddie, un altro giocatore che alla fine è rimasto dov’era. Non è chiaro se fossero inclusi nella trattativa anche altri membri dei Nets. Alla fine comunque è stato un nulla di fatto: nei giorni scorsi Oubre aveva parlato anche della possibilità di rinnovare con gli Warriors, sottolineando però che non gradirebbe un ruolo dalla panchina una volta tornato Klay Thompson.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.