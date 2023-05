Nikola Mirotic lascerà il Barcellona in anticipo?

Il Barcellona versa in condizioni finanziarie preoccupanti, per questo motivo la polisportiva catalana ha deciso di ridurre molto il budget dedicato al basket per la prossima stagione. Questo taglio sarà tra il 20 e il 25%, con 8-11 milioni di euro in meno rispetto a quest’anno. Queste notizie ridimensionano il peso del Barça nel mercato europeo, ma non solo: verranno abbassati anche gli stipendi dei giocatori attualmente sotto contratto. A Nikola Mirotic, in scadenza nel 2025, è stato proposto un taglio del 50%: se non accetterà, potrà lasciare i blaugrana con due anni di anticipo.

E secondo il portale spagnolo Home of Glory, Mirotic avrebbe deciso proprio di abbandonare il Barcellona, club che lo aveva riportato in Europa nel 2019. Il montenegrino sarà probabilmente liberato e firmerà per qualche altra big europea, forte dell’MVP di EuroLega vinto l’anno scorso e dei 15.4 punti di media segnati in questa stagione.

Un’altra figura in dubbio per l’anno prossimo è quella di coach Sarunas Jasikevicius. In tre stagioni sulla panchina del Barça, l’allenatore lituano ha sempre raggiunto le Final Four di EuroLega, non riuscendo però mai a vincerle. Sempre secondo la stessa fonte, Jasikevicius a differenza di Mirotic accetterebbe una riduzione dello stipendio.