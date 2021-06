Team USA annuncia le amichevoli di preparazione alle Olimpiadi

Team USA ha ufficializzato le amichevoli che giocherà prima delle Olimpiadi di Tokyo.

La nazionale maschile giocherà cinque test match a Las Vegas fra il 10 e il 18 Luglio, di fatto in contemporanea con le Finals NBA. La prima avversaria sarà la Nigeria il 10 Luglio, poi l’Australia il 12, l’Argentina il 13, nuova sfida contro gli australiani il 16 e infine confronto con la Spagna il 18.

