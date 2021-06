Scafati domina gara 3 e batte Udine

Givova Scafati – Apu OWW Udine 93-70

(21-20; 26-17; 23-20; 23-13)

Nonostante una buona partenza di Scafati, i bianconeri aprono la gara con tre canestri dall’arco consecutivi. I padroni di casa prendono un piccolo vantaggio sul risultato di 15-11 con i canestri di Thomas e Palumbo: Italiano prima e il 2/2 dalla lunetta poi, consentono a Udine di rientrare sul -1. Il canestro di Mian vale il primo vantaggio friulano, ma dura poco perché Rossato e Marino riportano la Givova al comando.

Benvenuti si sblocca dall’arco con il canestro del 26-22 e alimenta un parziale di 13-4, che consente ai padroni di casa di scappare sul +10. Amato interrompe il parziale avversario con una penetrazione, ma arriva subito una tripla di Gaines dall’altra parte. Foulland e Mian puniscono la zona di Scafati, ma in difesa Udine non riesce a fermare la produzione offensiva degli avversari. Antonutti e Amato segnano per il -8, però prima della sirena Palumbo manda negli spogliatoi Scafati avanti 47-37 nel punteggio.

Il jumper dalla media di Gaines apre il terzo quarto: nonostante la tripla di Mian, Benvenuti regala il nuovo +11 ai suoi e ancora Gaines diventa protagonista con due canestri da tre consecutivi. Scafati scappa sul 63-45 con un parziale di 9-2. Gaines è scatenato e segna la sua terza tripla nel quarto per il +19. L’Apu riesce a ridurre lo svantaggio con 9 punti di Andrea Amato, migliore in campo per Udine, ma la distanza è ancora tanta dopo i canestri di Gaines e Rossato. Sergio prova subito a chiudere gara 3 con 5 punti consecutivi per il 75-57 a favore di Scafati. Udine fatica a reagire e trovare canestri facili (appena 13 i punti realizzati nel quarto da parte dei bianconeri). Arrivano 4 punti con Mian e Nobile, ma la Givova dilaga grazie alle triple di Cucci e Musso per il +26.

Tabellini

Scafati: Gaines 22, Musso 8, Palumbo 6, Marino 2, Thomas 13, Rossato 11, Sergio 9, Benvenuti 11, Cucci 11, Grimaldi, Dincic. All. Alessandro Finelli

Udine: Johnson 3, Deangeli 5, Amato 16, Schina, Antonutti 6, Mian 13, Foulland 8, Giuri 3, Nobile 10, Pellegrino 4, Italiano 2. All. Matteo Boniciolli

