Team USA, Jayson Tatum spiega perché userà il numero di Kobe Bryant alle Olimpiadi

Jayson Tatum giocherà le Olimpiadi di Tokyo con la maglia numero 10, quella utilizzata da Kobe Bryant durante le sue esperienze con Team USA ai Giochi di Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012.

La stella dei Celtics ha spiegato le motivazioni che si celano dietro questa scelta.

Poter indossare il numero di Kobe Bryan nelle prime Olimpiadi dopo la sua scomparsa è una cosa che non prendo alla leggera. Per me è un onore incredibile, lo porterò con tutto l’orgoglio possibile. Sapete che Kobe Bryant è sempre stato il mio giocatore preferito, mi ricordo la prima volta che gioca in nazionale nel 2013 in Uruguay e speravo proprio che mi capitasse quel numero. Avevo 15 anni e avere questa opportunità mi fece sentire come una particolare connessione con lui.