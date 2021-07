NBA – Phoenix Suns, le condizioni di Torrey Craig in vista di gara 3

Arrivano notizie incoraggianti per i Phoenix Suns. Monty Williams, infatti, temeva di aver perso a lungo Torrey Craig dopo un impatto durissimo con Giannis Antetokounmpo.

Gli esami, invece, avrebbero escluso grossi problemi al ginocchio destro per il grande ex delle NBA Finals. I Suns, perciò, potrebbero ritrovare subito un elemento prezioso per le loro rotazioni già in gara 3, dopo aver perso per tutta la serie Dario Saric.

Lo status di Craig è ancora “day by day” ma potrebbe farcela per il terzo atto della serie. In ogni caso il giocatore, a prescindere dall’esito delle Finals, è già sicuro di ricevere l’anello di campione NBA.

Foto: arizonasports.com