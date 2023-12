Tee Morant, papà di Ja, FURIOSO con haters e media per aver “DEMONIZZATO” suo figlio

I Memphis Grizzlies hanno vissuto la prima parte della stagione NBA 2023-24 senza i servizi di Ja Morant. Morant è stato sospeso da Memphis per 25 partite a causa di una cattiva condotta fuori dal campo. Da allora il playmaker è tornato ed è sbocciato nel suo debutto stagionale. Il padre di Ja, Tee Morant, ha difeso la stella dei Grizzlies e ha parlato di come alcune persone abbiano frainteso l’immagine di suo figlio.

Tee Morant ha elogiato il figlio e ha parlato dell’impatto della sua pausa in un’intervista radiofonica:

“Ja sarà il tipico ragazzo, un ragazzo di famiglia… Sarà un’ispirazione per molti in South Carolina, a Memphis, ovunque si trovi. E si comporterà come un ragazzo rispettabile”, ha detto Morant, secondo Sirius XM NBA Radio.

Il padre di Morant ha continuato: “Abbiamo delle conversazioni. Vi dico che questo ragazzo è così. Frainteso? Un bel po’. Demonizzato? Un bel po’ “.

Stiamo a vedere se avrà ragione Tee Morant oppure tutti quelli che aspettano solo il prossimo passo falso di Ja, dopo i tantissimi errore commessi nel 2022-2023.

Ricordiamo che la point guard di Memphis ha vissuto un esordio stagionale pazzesco da 34 punti, 8 assist, 6 rimbalzi e il game winner contro New Orleans.

