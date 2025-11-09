Tony Parker inizia la sua carriera da coach in modo inusuale

Una nuova avventura sta per cominciare per Tony Parker, storico playmaker dei San Antonio Spurs e simbolo del basket francese. Dopo anni di successi sul parquet NBA, Parker è pronto a iniziare la sua carriera da allenatore, partendo proprio dalla nazionale giovanile francese Under 17.

Tony Parker nuovo allenatore della Francia U17

Secondo quanto riportato da L’Équipe, Tony Parker assumerà il ruolo di head coach della nazionale francese U17, che ha già ottenuto la qualificazione al Mondiale 2026 in Turchia.

“Ho parlato molto con mio padre di questa nuova carriera, di come avrei dovuto iniziare. Ci è sembrato logico cominciare con la nazionale francese, e in particolare con una squadra giovanile”, ha dichiarato Parker.

L’ex stella NBA ha raccontato un aneddoto toccante legato alla sua nomina:

“Ho fatto domanda per il posto di allenatore dell’U17, e come un simbolo, il 15 ottobre — il compleanno di mio padre (scomparso il 5 ottobre) — la Federazione Francese di Basket mi ha chiamato per dirmi che avevo ottenuto l’incarico.”

L’obiettivo finale di Parker: allenare in NBA

Sebbene il debutto avvenga in patria, Tony Parker ha grandi ambizioni per il futuro. L’ex numero 9 degli Spurs ha già dichiarato in più occasioni di voler allenare un giorno in NBA, e ha iniziato il percorso per ottenere il Diploma Statale di Allenatore in Francia, necessario per lavorare ai massimi livelli.

Questa esperienza con la selezione U17 rappresenta quindi il primo passo concreto verso una futura carriera sulle panchine americane.

Parker è considerato uno dei migliori playmaker europei di sempre, nonché una delle figure più influenti nel successo dei San Antonio Spurs durante l’era d’oro di Gregg Popovich e Tim Duncan.

Dalla leggenda del parquet al mentore dei giovani

Con la sua esperienza e la sua mentalità vincente, Tony Parker punta ora a trasmettere ai giovani talenti francesi la cultura del lavoro e della disciplina appresa in NBA.

Il suo obiettivo è costruire la prossima generazione di stelle del basket francese, seguendo il cammino di giocatori come Victor Wembanyama, altra promessa transalpina ora proprio agli Spurs.